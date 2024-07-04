Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:20, 4 июля 2024Культура

Певица Нюша отказалась мириться с мужем

Mash: певица Нюша отказалась от примирения с супругом Игорем Сивовым

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, и ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, отказались от примирения после семи лет брака. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что суд предоставил паре два месяца на то, чтобы обдумать решение о разводе. По данным канала, на вопрос судьи о том, хотят ли они сохранить семью, и Шурочкина, и Сивов дали отрицательный ответ.

15 июля в мировом суде будет решен вопрос о том, с кем будут жить дети артистки и бизнесмена. Также предполагается, что в этот же день супругов официально разведут.

Ранее Нюша назвала причины развода с мужем. Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В ДНР рассказали о массовых сдачах в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Россиянам дали советы для занятий спортом в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше