Певица Нюша отказалась мириться с мужем

Mash: певица Нюша отказалась от примирения с супругом Игорем Сивовым

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, и ее муж, бизнесмен Игорь Сивов, отказались от примирения после семи лет брака. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что суд предоставил паре два месяца на то, чтобы обдумать решение о разводе. По данным канала, на вопрос судьи о том, хотят ли они сохранить семью, и Шурочкина, и Сивов дали отрицательный ответ.

15 июля в мировом суде будет решен вопрос о том, с кем будут жить дети артистки и бизнесмена. Также предполагается, что в этот же день супругов официально разведут.

Ранее Нюша назвала причины развода с мужем. Певица объявила о своем решении в начале мая. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.