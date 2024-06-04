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14:34, 4 июня 2024Культура

Певица Нюша назвала причину развода с мужем

Певица Нюша заявила, что в браке с Сивовым у нее пропали чувства

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) назвала причины развода с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, после семи лет брака. Этим она поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV.

«Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить "как на вулкане", но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение», — сказала артистка.

Джугелия предположила, что измены в паре возникли из-за отсутствия связи и чувств. «У нас была всего лишь одна ситуация [про измены]. Это был серьезный звоночек. Я сделала большой вывод», — отметила Шурочкина.

Певица также поделилась, что копила в себе агрессию и невысказанные претензии. Артистка уточнила, что ее неправильное поведение заключалось в том, что в моменте она «не была собой».

Ранее Нюша впервые высказалась о разводе с мужем. Певица отметила, что не может назвать точную дату, когда они с супругом расстались.

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      Варвара Кошечкина
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