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13:56, 4 июня 2024Культура

Певица Нюша впервые высказалась о разводе с мужем

Певица Нюша заявила, что не сообщила детям о разводе с мужем

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) впервые дала интервью после того, как объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Подробностями ситуации она поделилась в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV.

По словам артистки, она не может назвать точную дату, когда они с мужем расстались. «Мы дали друг другу больше свободы. Мы договорились о свободных отношениях, и я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были просто уже разойтись», — поделилась она, отметив, что это произошло примерно за год-полтора до развода.

Певица также отметила, что они с Сивовым еще не рассказали детям о разрыве. Исполнительница уточнила, что планирует сообщить им новость позже в игровой форме.

В начале мая Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым после семи лет брака. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.

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      Варвара Кошечкина
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