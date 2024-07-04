Захарова обвинила председателя Генассамблеи ООН в нарушении полномочий

Захарова: председатель Генассамблеи ООН Фрэнсис забыл о пределах полномочий

Председатель Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, обвинивший Россию в нарушении Устава Всемирной организации, нарушает свои полномочия. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу всемирной организации», — сказала дипломат.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предложенная российским лидером Владимиром Путиным инициатива по установлению мира на Украине «противоречит элементарному здравому смыслу» из-за нарушения Устава ООН.