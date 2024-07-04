ТАСС: писателю Захару Прилепину вручили орден Мужества

Российскому писателю и публицисту Захару Прилепину вручили орден Мужества. Об этом пишет ТАСС.

Церемония прошла в Кремле. Также он был награжден ведомственной медалью Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ранее Захар Прилепин высказался о возвращении в Россию рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), осудившего проведение специальной военной операции (СВО).

6 мая 2023 года автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин, был взорван в деревне Пионерское, расположенной в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. Вместе с писателем ехала и его дочь, но девочка вышла из авто раньше. После остановки, примерно через 100 метров пути, произошел взрыв. Писатель получил ранения обеих ног. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.