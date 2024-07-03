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11:05, 3 июля 2024Культура

Прилепин высказался о возвращении в Россию осудившего СВО рэпера Slimus

Писатель Прилепин: у вернувшегося в Россию рэпера Slimus кончились деньги
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Писатель и публицист Захар Прилепин высказался о возвращении в Россию рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), осудившего проведение специальной военной операции (СВО). На эту тему он высказался в Telegram-канале.

Прилепин обратил внимание на то, что Мотылев покинул страну в 2022 году и вернулся обратно два года спустя, чтобы продолжить гастрольную деятельность. Он отметил, что таким образом поступили минимум сотни тысяч уехавших.

«Вопрос в том, почему они так сделали. Ответ первый и очевидный: деньги кончились, а крутой и свободный Запад не кормит, в отличие от затхлой "рашки"», — пояснил писатель.

Прилепин также отметил, что руководство России неоднократно подчеркивало, что мобилизация не планируется. «Так что: уехали и уехали, возвращайтесь, мы все поймем. Война — это для других. Одни воюют, другие осуждают. Как по ролям», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

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      Мария Рюрикова
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