В России объяснили решение оплатить взносы в WADA

Депутат Журова: мы платим взносы в WADA, чтобы вернуться в международный спорт

Россия продолжает выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), потому что организация занимается важной работой по контролю за чистотой спорта и изучению новых видов допинга, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Кроме того, она подчеркнула, что Россия намерена полноценно вернуться в международный спорт.

«Мы продолжаем участвовать в международных соревнованиях, а WADA обеспечивает допинг-контроль, — сказала политик. — У нас есть обязательства. И, если мы хотим вернуться полноценно, нужно их выполнять».

Кроме того, как заметила Журова, отказ от взносов агентству будет воспринят как намерение России отказаться от борьбы с допингом, но страна не планирует идти по такому пути.

«Отношения могут быть разными, но мы продолжаем контролировать наших спортсменов. Да, временно в чем-то мы не участвуем, каждый спортсмен, каждая федерация решают для себя эти вопросы индивидуально. Но на уровне обычных отношений с иностранными коллегами, без политики, у нас все нормально. Для многих видов спорта временный уход наших спортсменов стал критичным», — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год. В агентстве также ждут выплату остатка в ближайшее время.