Путин: завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно

Президент России Владимир Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным», — заявил российский лидер.

По словам Путина, посредник вряд ли будет наделен полномочиями для подписания окончательных документов. Президент также задался вопросом, кто бы мог дать посреднику полномочия «поставить точку и положить конец противостоянию». При этом глава государства добавил, что Москва приветственно относится к посредничеству в формате, который использовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров по Украине.