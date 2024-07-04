Путин прокомментировал разговоры о едином парламенте и валюте с Белоруссией

Путин назвал преждевременными разговоры о едином парламенте или валюте СГ

Президент России Владимир Путин назвал преждевременными разговоры о едином парламенте или валюте Союзного Государства (СГ) России и Белоруссии, передает ТАСС.

«Решили, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера. Нужно создать базу для дальнейшего сближения», — заявил Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России назвал «вопросом времени» переход России к созданию единого парламента.

«И то же самое касается финансов и единой валюты. В целом никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать. Надо же, чтобы мы для этого созрели экономически», — добавил Путин.

Ранее президенты России и Белоруссии поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года. К настоящему времени удалось договориться только об отмене платы за некоторое количество входящих вызовов.