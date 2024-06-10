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20:34, 10 июня 2024Экономика

Посол Белоруссии в России заявил о скором решении проблемы роуминга

Посол Белоруссии в России Крутой заявил о решении проблемы роуминга к декабрю
СюжетЛукашенко заявил:
Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой. Фото: Tatarstan.ru / Wikimedia

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года. Об этом заявил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.

По его словам, тема роуминга является одним из ключевых поручений. Ее решение стороны собираются приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, созданного в 1999 году.

Крутой уточнил, что тарифы в роуминге двух стран не будут безлимитными, иначе это окажет слишком высокую нагрузку на операторов обеих стран. За основу соглашения возьмут усредненные данные Международного союза электросвязи.

«В среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика. Примерно эту формулу мы поручили нашим регуляторам», — объяснил дипломат. Он добавил, что такого объема в месяц должно хватить, чтобы использовать навигатор и не заблудиться в Минске.

Посол предупредил, что сначала регуляторы и операторы двух стран должны рассчитать финансово-экономическую модель и утвердить ее, если сочтут приемлемой и выгодной для себя. Вопрос протоколов безопасности прорабатывают отдельные структуры.

Отмену роуминга Москва и Минск обсуждают уже семь лет, за это время стороны неоднократно делали заявления о скором решении проблемы. В июне 2022 года замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин пообещал, что роуминг отменят до конца того года.

В конце мая этого года Лукашенко, накануне визита Путина в Минск, в очередной раз объявил, что ограничения должны быть сняты. К настоящему времени удалось договориться только об отмене платы за некоторое количество входящих вызовов.

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      Платон Щукин
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