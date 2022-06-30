Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года

Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца года

Фото: Unsplash

Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца текущего года. С таким заявлением выступил замгоссекретаря Союзного государства Владимир Амарин, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя текущую ситуацию, Амарин подчеркнул, что роуминг между двумя государствами уже в значительной степени отменен: в частности, плата за входящие звонки не взимается с абонентов с апреля 2022 года, на эту категорию приходится внушительная доля в суммах платежей.

«Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне Минсвязи, Минцифры и операторов», — добавил Амарин, предположив, что к концу года процесс будет завершен.

Москва и Минск ранее согласовали отмену платы за входящие звонки в роуминге. Изменения вступили в силу с 1 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный
В ООН отказались прокомментировать вывод российских войск с острова Змеиный
Кремль заявил об отсутствии призывов к миру от НАТО и G7
Чехия заявила о готовности обучать украинских военных
В России рассказали о значении обмена пленными с Украиной
Врач предупредил о смертельной опасности судорог
Анна Нетребко избавится от роскошной квартиры в Австрии
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
Назван простой способ спрятать живот в образах с коротким топом
Россиянам стал доступен новый способ общения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.