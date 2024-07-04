Путин рассказал об участии России в урегулировании конфликта в Газе

Путин: Россия предпринимает усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа

Москва предпринимает усилия по скорейшему урегулированию конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа, который может завершиться при выполнении соответствующих решений Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, передает РИА Новости.

«Россия со своей стороны тоже предпринимает усилия по скорейшему урегулированию этой кризисной ситуации, которая, по нашему глубокому убеждению, может быть принципиально разрешена только в случае выполнения соответствующих решений ООН», — отметил президент.

Путин подчеркнул необходимость решения конфликта посредством создания двух суверенных государств — Израиля и Палестины — по требованию ООН.

Ранее начались переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.