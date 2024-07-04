Путин высказался об отношениях с Тегераном после выборов в Иране

Путин: отношения с Ираном будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов

Дружественные отношения Москвы и Тегерана будут укрепляться вне зависимости от исхода президентских выборов в Иране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает ТАСС.

«Ирано-российские отношения носят действительно дружественный и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в вашей стране», — заверил он.

Российский лидер также пожелал иранскому народу успешного проведения и второго тура выборов.

Ранее Путин заявил, что попытки США «разрубить» палестинский узел продемонстрировали свою контрпродуктивность. По его словам, на это влияет и то, что Вашингтон отказывается от исполнения решений ООН по созданию двух независимых Израиля и Палестины.