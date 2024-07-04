Путин высказался о попытках США «разрубить» палестинский узел

Путин: попытки США разрубить палестинский узел показали контрпродуктивность

Попытки США «разрубить» палестинский узел продемонстрировали свою контрпродуктивность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

В апреле Палата представителей США представила три раздельных проекта помощи Украине, Израилю и странам Азии. Голосование по законопроектам прошло 20 апреля. Израиль, согласно документу, получил 26,38 миллиардов долларов. Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна назвал этот шаг Вашингтона опасной эскалацией конфликта и агрессией против палестинского народа.