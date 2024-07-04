Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 4 июля 2024Мир

Путин высказался о попытках США «разрубить» палестинский узел

Путин: попытки США разрубить палестинский узел показали контрпродуктивность

Фото: Syndi Pilar / Globallookpress.com

Попытки США «разрубить» палестинский узел продемонстрировали свою контрпродуктивность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

В апреле Палата представителей США представила три раздельных проекта помощи Украине, Израилю и странам Азии. Голосование по законопроектам прошло 20 апреля. Израиль, согласно документу, получил 26,38 миллиардов долларов. Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна назвал этот шаг Вашингтона опасной эскалацией конфликта и агрессией против палестинского народа.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      Доходы от приватизации в России превысили план в 10 раз

      Американист объяснил невозможность замены Байдена перед выборами

      На Украине признали продвижение ВС России на семи участках фронта

      Центробанк понадеялся снизить инфляцию до желаемого уровня через год

      В Госдуме высказались о возможности перехода РПЛ на американский формат лиг

      Звезда КВН рассказал о тяжелых условиях жизни в родном городе

      Участник СВО рассказал о предложении штаба купить себе медаль на Wildberries

      Китай оказался лидером в области ИИ

      Алсу откровенно высказалась о разводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше