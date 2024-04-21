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01:42, 21 апреля 2024Мир

Палестина отреагировала на решение США выделить помощь Израилю

WAFA: власти Палестины считают, что помощь США Израилю расширит масштабы войны

Фото: Ömer Yıldız / Unsplash

Официальный представитель главы Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США выделить помощь Израилю. Об этом сообщает агентство WAFA.

По его мнению, это расширит масштабы войны в ближневосточном регионе. Дипломат также назвал поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов опасной эскалацией и агрессией против палестинского народа.

«Стабильность Палестины — это единственный путь, ведущий к стабильности в регионе и мире», — отметил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американских конгрессменов за принятие законопроекта, включающего оказание военной помощи Израилю. По мнению политика, эти средства пойдут на защиту всей цивилизации Запада.

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      Марина Совина
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