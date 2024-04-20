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23:01, 20 апреля 2024Мир

Нетаньяху поблагодарил США за военную помощь Израилю

Нетаньяху: военная помощь США для Израиля пойдет на защиту цивилизации Запада
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил конгрессменов США за принятие законопроекта, включающего оказание военной помощи Израилю. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Нетаньяху, эти средства пойдут на защиту всей цивилизации Запада. Он подчеркнул, что законопроект о помощи демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию.

«Спасибо, друзья, спасибо, Америка!» — отметил он.

17 апреля Палата представителей США представила три раздельных проекта помощи Украине, Израилю и странам Азии. Голосование по законопроектам прошло 20 апреля. В пакет военной помощи Киеву парламентарии предложили включить 61 миллиард долларов и дополнительные поставки ракет ATACMS.

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      Юлия Мискевич
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