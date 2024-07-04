Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

Путин: обращаться к Раде бессмысленно в условиях узурпации власти на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности обращения к Верховной Раде Украины в условиях узурпации власти в стране, передает ТАСС.

По его словам, обращаться бессмысленно из-за правящей верхушки, которая контролирует парламент: «Большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал».

Ранее Путин заявил о том, что Москва сохраняет готовность к переговорам по Украине. Он добавил, что Украина отказалась от переговоров и сделала это, публично об этом говоря, по указанию Лондона и Вашингтона.