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17:14, 4 июля 2024Бывший СССР

Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

Путин: обращаться к Раде бессмысленно в условиях узурпации власти на Украине
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Sergei Savostyanov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности обращения к Верховной Раде Украины в условиях узурпации власти в стране, передает ТАСС.

По его словам, обращаться бессмысленно из-за правящей верхушки, которая контролирует парламент: «Большинство в Раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал».

Ранее Путин заявил о том, что Москва сохраняет готовность к переговорам по Украине. Он добавил, что Украина отказалась от переговоров и сделала это, публично об этом говоря, по указанию Лондона и Вашингтона.

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      Валентин Карант
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