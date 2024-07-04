Работающий на ископаемом топливе бизнес захотели обложить налогом на сверхприбыль

Генсек ООН призвал обложить windfall tax работающий на ископаемом топливе бизнес

В ООН захотели обложить налогом на сверхприбыль (windfall tax) компании, работающие на ископаемом топливе. Соответствующее заявление генсека организации Антониу Гутерриша приводит «Интерфакс».

«Настало время установить цену на выбросы углерода и обложить налогом непредвиденные прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе», — сказал он на встрече в формате «ШОС+», проходящей в Астане.

Политик напомнил, что страны-участницы рамочной конвенции ООН по изменению климата практиковали взимание сбора солидарности с таких секторов, как судоходство, авиация и добыча ископаемого топлива.

Ранее СМИ писали, что более 100 ведущих экономистов обратились к мировым лидерам с призывом ввести для богатых людей налог в размере 1,5 процента на повышение температуры в 1,5 градуса Цельсия. Полученные средства они предложили направить на компенсацию ущерба от глобального потепления.