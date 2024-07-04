Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 4 июля 2024Экономика

Работающий на ископаемом топливе бизнес захотели обложить налогом на сверхприбыль

Генсек ООН призвал обложить windfall tax работающий на ископаемом топливе бизнес

Фото: Tomas Bravo / Reuters

В ООН захотели обложить налогом на сверхприбыль (windfall tax) компании, работающие на ископаемом топливе. Соответствующее заявление генсека организации Антониу Гутерриша приводит «Интерфакс».

«Настало время установить цену на выбросы углерода и обложить налогом непредвиденные прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе», — сказал он на встрече в формате «ШОС+», проходящей в Астане.

Политик напомнил, что страны-участницы рамочной конвенции ООН по изменению климата практиковали взимание сбора солидарности с таких секторов, как судоходство, авиация и добыча ископаемого топлива.

Ранее СМИ писали, что более 100 ведущих экономистов обратились к мировым лидерам с призывом ввести для богатых людей налог в размере 1,5 процента на повышение температуры в 1,5 градуса Цельсия. Полученные средства они предложили направить на компенсацию ущерба от глобального потепления.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о переговорах

      Россия впервые применила ФАБ-3000 под Красным Лиманом. Там находится база ВСУ для обороны Часова Яра и Тернова

      Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

      Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки

      Путин назвал невозможным завершение конфликта с Украиной через посредников

      Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

      Путин заявил о бессмысленности общения с Радой в условиях узурпации власти на Украине

      Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

      Валуев отреагировал на отстранение назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца MMA

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше