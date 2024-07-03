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10:03, 3 июля 2024Бывший СССР

Генсек ООН прилетел в Казахстан

Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан для участия в саммите ШОС

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило агентство «Казинформ» в своем Telegram-канале.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан. Ожидается, что Генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС+"», — говорится в сообщении.

На саммит ШОС в Астану также прибыл президент России Владимир Путин. Сообщается, что в рамках мероприятия между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ней примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и некоторые представители международных организаций.

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      Александр Курбатов
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