Генсек ООН прилетел в Казахстан

Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан для участия в саммите ШОС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило агентство «Казинформ» в своем Telegram-канале.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан. Ожидается, что Генсек ООН примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в рамках дискуссии, которая будет проходить в формате "ШОС+"», — говорится в сообщении.

На саммит ШОС в Астану также прибыл президент России Владимир Путин. Сообщается, что в рамках мероприятия между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Ранее сообщалось, что в Астане впервые пройдет встреча в формате ШОС+. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ней примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и некоторые представители международных организаций.