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18:13, 4 июля 2024Наука и техника

Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»

TWZ: авиационная версия американской ракеты SM-6 получила обозначение AIM-174B

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Авиационная версия зенитной ракеты класса «поверхность-воздух» SM-6, которую испытывают на палубном истребителе-бомбардировщике F/A-18E/F Super Hornet («Супер Шершень»), получила обозначение AIM-174B. Новые подробности раскрыли в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

«Ракеты явно имеют обозначение AIM-174B, что указывает на то, что это ракета класса "воздух-воздух" (очень большой дальности), хотя, как мы уже обсуждали ранее, это оружие также может поражать наземные цели высокого приоритета, такие как объекты противовоздушной обороны и военные корабли, действующие на большой дальности», — пишет издание.

Отмечается, что вооруженный новыми ракетами F/A-18E из 192-й эскадрильи ударных истребителей заметили на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм. Самолет нес пару учебных боеприпасов с обозначением NAIM-174B. Буква N говорит о модификации ракеты для испытаний.

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Изначально ракету разработали для защиты кораблей. SM-6, которую приняли на вооружение Военно-морских сил (ВМС) США в 2013 году, может поражать воздушные цели на большой дальности и баллистические ракеты на финальных этапах полета. Дальность ракеты составляет 370 километров.

В июне SM-6 заметили под крылом истребителя F/A-18E/F. Самолет летел в ста километрах от авиабазы ВМС США Чайна-Лейк в Калифорнии.

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      Даниил Иринин
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