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11:50, 4 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности увольнения сотрудников ростовского СИЗО

Сотрудники ростовского СИЗО уволились после разбирательств с захватом заложников

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Четверо сотрудников ростовского СИЗО-1 написали рапорты об увольнении после разбирательств с начальством. Подробности ситуации в четверг, 4 июля, раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника издания, написанию рапортов об увольнении со стороны четырех сотрудников предшествовал разбор ситуации с захватом заложников.

«Сотрудники заявили начальству, что больше не намерены работать в текущих условиях, а ситуация с захватом заложников поставила точку в этом вопросе», — пишет канал.

Об увольнении сотрудников ростовского СИЗО-1 стало известно ранее, 4 июля.

Во время обыска в изоляторе у арестованных нашли три игровые приставки — две PlayStation 4 и одну Xbox. Также отмечалось, что находившегося в заложниках 23-летнего инспектора Виктора К. перевели на административную должность в региональное управление ФСИН.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм следственного изолятора и ликвидировал террористов.

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      Владимир Седов
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