Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:34, 4 июля 2024Наука и техника

Ученые научили роботов слушать

arXiv: разработана эффективная методика обучения роботов с помощью звуков

Кадр: Zeyi Liu

Ученые Лаборатории робототехники и встроенного искусственного интеллекта (ИИ) Стэнфордского университета (США) использовали звук для обучения роботов. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

По словам исследователя Цзэйи Лю, в аудиоматериалах может содержаться множество полезных данных. С помощью эксперимента специалисты доказали, что обучение через звук может быть эффективнее, чем без него.

В ходе исследования ученые взяли подопытного робота и научили его различным операциям с помощью звука. Машине давали прослушать четыре аудиодорожки — звук переворачивания бублика на сковороде, стирания мела с доски, сопряжения двух липких поверхностей и выпадания игральных костей из чашки.

Ученые продемонстрировали каждую задачу несколько сотен раз и выяснили, что после обучения со звуком робот выполнял свои задачи с эффективностью 94 процента. Без звука — только с картинкой — эффективность машины снизилась до 27 процентов.

«Можно с уверенностью сказать, что звук — это самая малоизученная модальность восприятия у роботов», — заявил ознакомившийся с научной работой коллег доцент кафедры робототехники Мичиганского университета Дмитрий Беренсон. В материале говорится, что для увеличения эффективности роботам необходимо научиться различать внешний звук от шума, который издают их детали и компоненты при работе.

Ранее стало известно, что ученые Мэрилендского университета (США) позаимствовали у человеческого глаза особенности и применили их при создании бионической камеры. Так, для лучшей фокусировки роботов научили быстрым движениям глаз продолжительностью 10–20 мс.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. Американский журналист добивался этого интервью два года

      Олимпийский чемпион рассказал о пользе сапсерфинга

      Ученые научили роботов слушать

      Исследование поставило точку в споре собачников и кошатников

      Михалков рассказал о российских «нерукопожатных деятелях культуры»

      Над российским регионом сбили два украинских беспилотника

      В США заявили о надвигающейся войне

      Туристка пообщалась с американцами в США и описала их словами «хотят чаще бывать в России»

      Назван любимый музыкальный жанр россиян

      Мужчина случайно отправил начальнику мем про задницу и удивился его реакции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше