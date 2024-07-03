Глаза для роботов позаимствовали у человека

Science Robotics: камеру для роботов создали по типу человеческого глаза

Ученые Мэрилендского университета (США) позаимствовали у человеческого глаза особенности и применили их при создании бионической камеры. Изобретение описано в журнале Science Robotics.

Специалисты стремились создать «камеру событий» (Event camera), которая бы четко и быстро фиксировала изображения и передавала их роботу. Ученые пытались устранить главный недостаток актуальных роботизированных камер — смазывание изображения в движении.

С помощью ПО ученым удалось воспроизвести микросаккады — быстрые движения человеческих глаз продолжительностью 10–20 мс. Непрерывное вращательное движение механизма камеры имитировало реакции, происходящие естественным образом в человеческом глазу. Благодаря этому камера научилась быстро стабилизировать и фокусировать изображение.

«Наши камеры отличаются превосходной производительностью в экстремальных условиях освещения, низкой задержкой и низким энергопотреблением», — заметила старший автор исследования Корнелия Фермюллер. По словам изобретательницы, система будет особенно полезна в беспилотных автомобилях, которые нуждаются в получении точных и четких изображений во время движения.

В конце июня ученые Токийского университета (Япония) рассказали, что вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Получившийся прототип робота с мягкой кожей мог демонстрировать эмоции и даже улыбаться.