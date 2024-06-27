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06:30, 27 июня 2024Наука и техника

Из человеческих клеток вырастили кожу для роботов

Cell: кожа на основе человеческих клеток позволила роботам выражать эмоции

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Ученые Токийского университета (Япония) вырастили кожу для «лица» робота-гуманоида. Исследование было описано в журнале Cell.

Цель специалистов заключалась в создании аналога кожи для «лица» робота-гуманоида, которая бы могла передавать мимику и не отслаиваться. Результатом работы оказалась искусственная кожа на основе живых человеческих клеток.

С помощью коллагена и эластина инженерам удалось имитировать связки человеческой кожи — они создали миниатюрные соидинтельные ткани, которые удерживали материал на твердой поверхности. «Естественная гибкость кожи и прочный метод сцепления означают, что она может перемещаться вместе с механическими компонентами робота, не отрываясь и не отслаиваясь», — отметил ведущий автор исследования Седзи Такеучи.

По словам ученых, получившийся прототип робота с мягкой кожей мог демонстрировать эмоции и даже улыбаться. По словам Такеучи, в будущем исследователи намерены сделать материал более плотным и более похожим на настоящую кожу, добавив аналоги потовых и сальных желез, пор, кровеносных сосудов, жира и нервов.

В материале говорится, что искусственная кожа может пригодиться в робототехнике. Также ее можно будет применять в косметической промышленности и для обучения пластических хирургов.

В середине мая ученые Уппсальского университета (Швеция) рассказали об устройстве протеза, который может осязать предметы, как здоровая конечность. Модель имеет искусственную тактильную систему, имитирующую реакцию нервной системы человека на прикосновение.

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      Андрей Ставицкий
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