Описан способный осязать роботизированный протез

Создан протез, имитирующий реакцию на прикосновения

Ученые Уппсальского университета (Швеция) рассказали об устройстве протеза, который может осязать предметы, как здоровая конечность. Изобретение описано в журнале Science.

Специалисты сообщили о прототипе роботизированного протеза, который позволит осязать предметы людям, потерявшим конечности. Также подобное устройство поможет роботам получать больше данных об объектах, с которыми они контактируют.

При создании протеза ученые разработали искусственную тактильную систему, имитирующую реакцию нервной системы человека на прикосновение. Она состоит из трех частей — электронной кожи с датчиками, которые определяют степень давления, набора искусственных нейронов и процессора.

По словам инженеров, протез может распознавать неограниченное количество объектов, однако при тестировании ученые заложили в его память описание 22 предметов, которые нужно захватывать, и 16 объектов, к которым нужно прикасаться.

Авторы изобретения подчеркнули, что носитель подобного протеза будет ощущать его как часть собственного тела. Однако полного сходства с рукой современными методами достичь невозможно, так как человеческая кожа имеет миллионы рецепторов, которые сложно воспроизвести в искусственном виде.

В конце декабря стало известно, что входящее в «Ростех» предприятие «Металлист» разработало бионический коленный модуль «Комета» с микропроцессорным управлением. Устройство предназначено для протезирования нижних конечностей, модуль может проработать до десяти дней на одной зарядке.