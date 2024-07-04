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17:03, 4 июля 2024Путешествия

Россиянка застряла в Таиланде без денег и начала жить на подаяния в аэропорту

Baza: россиянка застряла в Бангкоке без денег из-за просроченного паспорта

Фото: Matt Hunt / Globallookpress.com

Российская туристка застряла в Таиланде без денег из-за просроченного загранпаспорта и начала жить на подаяния в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 40-летняя жительница Краснодара по имени Юлия работала дознавателем в городском УВД, но была уволена за прогулы несколько месяцев назад. Тогда женщина взяла кредиты и отправилась в Таиланд, не сообщив ничего родным.

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С 26 июня Юлия поселилась в авиагавани Бангкока, поскольку не смогла купить билет на родину. Очевидцы сообщают, что она просит милостыню и питается благодаря этому. Она уже получила документ взамен просроченному загранпаспорту, но и его срок скоро истечет.

Мать россиянки заявила, что помогать дочери не собирается, поскольку та взрослая и должна решать свои проблемы сама. «И так из-за ее кредитов нам названивают коллекторы», — заявила женщина.

Ранее британскую туристку отказались пускать на рейс в Мексику из-за небольшого дефекта в паспорте. 25-летняя Лейла Марч должна была отправиться в латиноамериканскую страну со своей 21-летней сестрой Кэмарни, чтобы отпраздновать окончание университета.

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      Марк Успенский
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