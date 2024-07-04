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13:46, 4 июля 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные пляжные тренды в 2024 году

Руководитель Fashion СDEK.Shopping Попова: кимоно и рубашки вновь популярны

Фото: Mike_Davy / Shutterstock / Fotodom

Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова перечислила россиянкам самые модные пляжные тренды в 2024 году. Комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Специалистка рассказала, что актуальными стали монохромные купальники с контрастными окантовками. «Верх балконет — круглые чашки на косточках — и закрытые плавки с завышенной талией», — уточнила она. При этом Попова порекомендовала дополнить образ крупными очками в стиле ретро и массивной золотой бижутерией.

Помимо этого, популярными вновь стали многослойные наряды. «В тренде все пляжные "допы" — саронги, кимоно, легкие рубашки, полупрозрачные платья и шелковые платки, повязанные как топы», — подчеркнула собеседница издания, отметив, что важно выбирать яркие ткани.

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Среди прочего эксперт обратила внимание на купальники с узорами пейсли и цветами в бохо-стиле. «В тренде мягкие природные цвета и землистые оттенки: слоновая кость, песочный, хаки и коричневый», — добавила Попова.

Кроме того, специалистка назвала модными бикини из ткани в оттенке металлик, хром или с блестками. «Кроше или, проще говоря, все, что связано крючком, — абсолютный тренд сезона. Это не только про платья, панамы, шорты и кардиганы, но и про бикини-моду. Самое время заменить нейлоновые купальники на вязаные тканевые», — подытожила она.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал стаптывание обуви новым трендом. В качестве примера он привел снимки с показа итальянского бренда Fendi. Так, на размещенных кадрах модели предстали в указанных изделиях со смятыми задниками.

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      Екатерина Ештокина
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