Россиянкам перечислили самые модные пляжные тренды в 2024 году

Руководитель Fashion СDEK.Shopping Попова: кимоно и рубашки вновь популярны

Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова перечислила россиянкам самые модные пляжные тренды в 2024 году. Комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Специалистка рассказала, что актуальными стали монохромные купальники с контрастными окантовками. «Верх балконет — круглые чашки на косточках — и закрытые плавки с завышенной талией», — уточнила она. При этом Попова порекомендовала дополнить образ крупными очками в стиле ретро и массивной золотой бижутерией.

Помимо этого, популярными вновь стали многослойные наряды. «В тренде все пляжные "допы" — саронги, кимоно, легкие рубашки, полупрозрачные платья и шелковые платки, повязанные как топы», — подчеркнула собеседница издания, отметив, что важно выбирать яркие ткани.

Среди прочего эксперт обратила внимание на купальники с узорами пейсли и цветами в бохо-стиле. «В тренде мягкие природные цвета и землистые оттенки: слоновая кость, песочный, хаки и коричневый», — добавила Попова.

Кроме того, специалистка назвала модными бикини из ткани в оттенке металлик, хром или с блестками. «Кроше или, проще говоря, все, что связано крючком, — абсолютный тренд сезона. Это не только про платья, панамы, шорты и кардиганы, но и про бикини-моду. Самое время заменить нейлоновые купальники на вязаные тканевые», — подытожила она.

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