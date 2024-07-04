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20:25, 4 июля 2024Силовые структуры

Россиянку арестовали по обвинению в расправе над четырехмесячной дочерью

Суд в Петербурге арестовал до 1 сентября женщину, обвиняемую в убийстве младенца

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дарью Гукову, которая обвиняется в расправе над своей четырехмесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Она пробудет под стражей до 1 сентября.

По версии следствия, ночью 2 июля Гукова, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Антонова-Овсеенко, три раза ударила свою дочь 2024 года рождения, а затем бросила ее на кровать. В результате ее действий младенец получил тупую травму головы и не выжил. Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов на следующий день.

Ранее суд в Новосибирске арестовал супружескую пару, заморившую голодом десятилетнюю дочь знакомых. Мужчина и женщина обвиняются по пунктам «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и пунктам «г», «д» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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