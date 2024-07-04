Российский институт начал разработку одежды для бега в минус 60

Чурапчинский институт физкультуры начал разработку одежды для бега в минус 60

Чурапчинский институт физкультуры и спорта начал разработку одежды для бега в минус 60 градусов. Об этом заявил старший преподаватель российского института Василий Лукин, его цитирует ТАСС.

По словам Лукина, в России проводятся соревнования по бегу в экстремальных условиях, однако специальной экипировки для них пока нет, поэтому якутский институт начал разработку такой одежды.

«Мы разрабатываем трехслойную одежду на базе термобелья, флисовой и мембранной ткани. Предварительные испытания показали, что такая одежда хорошо вентилируется, не задерживает влагу, что предупреждает замерзание», — рассказал исследователь.

Кроме одежды, институт планирует разработать и спецмаску для бега в условиях крайне низких температур.

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