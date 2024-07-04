Российский посол рассказал о последствиях санкций против России для Запада

Посол Степанов: попытками добиться изоляции России Запад нанес удар самому себе

Попытки западных стран добиться изоляции России при помощи череды «адских санкций» оказались провальными. При этом основной удар от рестрикций пришелся именно на население применивших их стран, рассказал посол РФ в Канаде Олег Степанов, сказано в аккаунте дипмиссии в соцсети X.

«Злополучная логика изоляции России при помощи "адских санкций" оказалась обреченным на провал просчетом, причем основной удар пришелся на население соответствующих стран», — отметил посол.

По его словам, подобные последствия не удивительны, учитывая, что «западные элиты продолжают мыслить устаревшими категориями "принудительной дипломатии"».

Как подчеркнул Степанов, экономическая война коллективного Запада была призвана разрушить российскую экономику, при этом союзники США упорно игнорируют стремительно растущие издержки такого политического курса.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что антироссийские санкции стали подарком для президента России Владимира Путина. По словам экс-разведчика, Москва прекратила выводить деньги за рубеж и начала вкладывать в развитие страны.

Ранее в Европе признали, что российская экономика развивается быстрее, чем в западных странах, принявших санкции против страны. Несмотря на прогнозы об ухудшении, за 2023 год российская экономика выросла на 3,6 процента.