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17:49, 4 июля 2024Ценности

Российский стилист перечислил самую модную обувь

Российский стилист Алеко Надирян: вьетнамки и балетки стали популярны летом

Фото: Ellena McGuinness / Unsplash

Российский стилист Алеко Надирян перечислил пять самых модных моделей обуви на лето. Соответствующий ролик появился в его Telegram-канале.

В первую очередь специалист внес в список вьетнамки. При этом он уточнил, что можно выбрать как кожаные шлепанцы на каблуке или платформе, так и сандалии на плоском ходу. «Это элегантно, сдержанно и практично. Они не утяжеляют ногу и не перегружают образ», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт рассказал, что популярными стали прозрачные балетки из сетки с неглубоким вырезом. «Подошва такой модели должна быть максимально плоской. Не знаю, насколько это практично, но в вечерними платьями такие балетки смотрятся очень круто», — заявил Надирян.

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Среди прочего, стилист рассказал, что трендом сезона стала ортопедическая обувь, которая представляет собой спортивные модели с расширенным мысом, сохраняющим естественное положение пальцев. Кроме того, Надирян также отметил обувь в популярном стиле «теннискор».

В заключение специалист подчеркнул, что актуальность приобрели клоги. «Дополняйте их носками и гетрами. Носите с макси-юбками и, поверьте, вы будете неотразимы», — подытожил эксперт.

Ранее россиянкам перечислили самые модные пляжные тренды в 2024 году. Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова рассказала, что актуальными стали монохромные купальники с контрастными окантовками.

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      Екатерина Ештокина
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