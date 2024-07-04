В ДНР сообщили о бегстве более роты украинских военных из Нью-Йорка

Более роты военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из поселка Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

«В Нью-Йорке у ВСУ ситуация не очень хорошая. Оперативная обстановка привела к бегству в общей сложности более чем роты солдат противника», — отметил собеседник агентства.

В силовых структурах республики также рассказали, что российские военные наносят артиллерийские удары по Нью-Йорку сразу с нескольких направлений.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявлял о массовой сдаче в плен солдат ВСУ. По его словам, за последнее время украинские военные трижды сдавались в плен численностью почти целого отделения.

Причиной сдачи бойцов ВСУ в плен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук называл падение боевого духа. Он высказал мнение, что украинцы не понимают, ради чего им жертвовать собой на передовой.