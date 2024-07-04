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15:46, 4 июля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

Гагин: за последнее время солдаты ВСУ трижды массово сдавались в плен

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире Первого канала.

«Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения», — отметил Гагин.

По словам советника главы ДНР, сдачу в плен украинские военные планировали практически с момента их мобилизации.

Ранее Минобороны России раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. По информации ведомства, с 22 по 28 июня в плен российским войскам сдались 56 украинских солдат.

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      Екатерина Грищенко
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