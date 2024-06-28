Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:35, 28 июня 2024Бывший СССР

Полковник назвал причину сдачи в плен военных ВСУ

Полковник Матвийчук назвал сдачу в плен военных ВСУ обыденностью

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины стали чаще сдаваться в плен из-за падения боевого духа, а также пропагандистских материалов, распространяемых Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Эта ситуация со сдачей в плен становится чем-то обыденным и прогнозируемым, — заметил Матвийчук. — Войска, которые обороняются, теряют устойчивость, люди не понимают, ради чего им жертвовать собой. Кроме того, те, кто сейчас находится на линии фронта, не обучены. А многие — еще и не мотивированы. Это не те же люди, которые кричали на площадях в 2014 году».

Другой причиной роста числа случаев сдачи в плен полковник назвал пропагандистские действия России, обращенные к украинским военным.

«Это листовки, радиостанции, СМИ, телеграм-каналы, где мы рассказываем о жизни на новых территориях, о контрасте с тем, что сейчас происходит на Украине», — объяснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что группа солдат из 110-й бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на донецком направлении. Как рассказали военные, их мобилизовали насильно.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

      В Новосибирском зоопарке впервые показали новорожденных лесных котят

      Китайский автогигант резко нарастил продажи в России

      Полковник назвал причину сдачи в плен военных ВСУ

      Россиянин сел на 11 лет за покушение на адвоката

      Медведев обвинил премьера Эстонии в «ядерной русофобии»

      Минюст России предложил чаще применять принудительные работы

      Суперкомпьютер назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024

      Выявление нелегалов с помощью дронов в Московской области попало на видео МВД

      В США спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше