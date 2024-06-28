Полковник назвал причину сдачи в плен военных ВСУ

Полковник Матвийчук назвал сдачу в плен военных ВСУ обыденностью

Военные Вооруженных сил Украины стали чаще сдаваться в плен из-за падения боевого духа, а также пропагандистских материалов, распространяемых Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Эта ситуация со сдачей в плен становится чем-то обыденным и прогнозируемым, — заметил Матвийчук. — Войска, которые обороняются, теряют устойчивость, люди не понимают, ради чего им жертвовать собой. Кроме того, те, кто сейчас находится на линии фронта, не обучены. А многие — еще и не мотивированы. Это не те же люди, которые кричали на площадях в 2014 году».

Другой причиной роста числа случаев сдачи в плен полковник назвал пропагандистские действия России, обращенные к украинским военным.

«Это листовки, радиостанции, СМИ, телеграм-каналы, где мы рассказываем о жизни на новых территориях, о контрасте с тем, что сейчас происходит на Украине», — объяснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что группа солдат из 110-й бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на донецком направлении. Как рассказали военные, их мобилизовали насильно.