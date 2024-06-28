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13:29, 28 июня 2024Бывший СССР

Группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в плен на донецком направлении

НМ ДНР: группа солдат 110-й бригады ВСУ сдалась в плен на донецком направлении

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Группа солдат из 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдалась в плен на донецком направлении. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в своем Telegram-канале.

«В ходе боевых действий военнослужащие 3-го батальона 110-й бригады ВСУ, отправленные своим командованием "на мясо", сдались в плен бойцам 1-й гвардейской Славянской бригады», — говорится в сообщении.

Как рассказали сдавшиеся в плен бойцы украинской армии, их мобилизовали насильно, после чего офицеры ВСУ «бросили их на убой».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, украинские подразделения находятся не в лучшей ситуации из-за давления российских военных.

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      Александр Курбатов
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