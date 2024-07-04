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18:00, 4 июля 2024Наука и техника

Умной одежде предсказали большое будущее

Британские ученые описали конструкцию умной одежды для сбора данных

Фото: Monika Skolimowska / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Специалисты Университета Бристоля (Великобритания) предложили типовую конструкцию для умной одежды. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам ученых, большая часть современной одежды сшивается с помощью оверлочных швов, которые удерживают фрагменты ткани, защищая от распускания. Инженеры провели исследование и выяснили, что умную одежду можно будет сшивать по тому же принципу.

В описании научной работы говорится, что через швы в умной одежде можно будет пропускать проводящие нити, тем самым создавая электрические цепи. Стандартные оверлочные швы не будут стеснять движений, но с помощью слабого тока можно будет собирать различные данные о носителе. Британские ученые предсказали одежде большое будущее, так как для ее пошива не придется разрабатывать новые технологии.

«Мы выяснили, что обычные оверлочные швы в стандартных конструкциях одежды могут хорошо справляться с функцией распознавания движения», — заявил профессор Майк Фрейзер. Тестовый образец умного костюма не нуждался в отдельном источнике питания, так как цепь была подсоединена к смартфону, который находился в кармане. Устройство собирало данные о передвижениях человека и анализировало их с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее ученые Каролинского института в Швеции разработали нанороботов, способных уничтожать раковые клетки у мышей. Их эффективность была подтверждена в экспериментах на мышах с опухолями молочной железы.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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