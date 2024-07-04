Умной одежде предсказали большое будущее

Британские ученые описали конструкцию умной одежды для сбора данных

Специалисты Университета Бристоля (Великобритания) предложили типовую конструкцию для умной одежды. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам ученых, большая часть современной одежды сшивается с помощью оверлочных швов, которые удерживают фрагменты ткани, защищая от распускания. Инженеры провели исследование и выяснили, что умную одежду можно будет сшивать по тому же принципу.

В описании научной работы говорится, что через швы в умной одежде можно будет пропускать проводящие нити, тем самым создавая электрические цепи. Стандартные оверлочные швы не будут стеснять движений, но с помощью слабого тока можно будет собирать различные данные о носителе. Британские ученые предсказали одежде большое будущее, так как для ее пошива не придется разрабатывать новые технологии.

«Мы выяснили, что обычные оверлочные швы в стандартных конструкциях одежды могут хорошо справляться с функцией распознавания движения», — заявил профессор Майк Фрейзер. Тестовый образец умного костюма не нуждался в отдельном источнике питания, так как цепь была подсоединена к смартфону, который находился в кармане. Устройство собирало данные о передвижениях человека и анализировало их с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее ученые Каролинского института в Швеции разработали нанороботов, способных уничтожать раковые клетки у мышей. Их эффективность была подтверждена в экспериментах на мышах с опухолями молочной железы.