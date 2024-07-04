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20:51, 4 июля 2024Интернет и СМИ

Снявшийся в тысяче фильмов порноактер решил завершить карьеру

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Известный американский порноактер Рики Джонсон заявил, что решил завершить карьеру. Об этом он сообщил в подкасте Pillow Talk, выпуск вышел на YouTube.

«Я собираюсь уйти из индустрии, еще год поработаю, и все», — сообщил Джонсон. 32-летний порноактер раскрыл, что за всю карьеру снялся более чем в тысяче откровенных фильмов.

Ведущий подкаста Райан Пауэнелл предложил гостю завершить карьеру после того, как тот снимется в трех тысячах порновидео. «Нет, это безумие. Черта с два», — отреагировал Джонсон.

Ранее американский порноактер Томми Ганн (настоящее имя — Томас Страда) с 20-летним стажем назвал минусы съемок в фильмах для взрослых. В частности, он рассказал, что карьера в порно негативно повлияла на его личную жизнь.

Перед этим порноактер Лукас Фрост раскрыл рекорд по числу съемок в фильмах для взрослых в один день. Он заявил, что однажды снялся в четырех откровенных видео за день.

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      Олег Давыдов
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