Порноактер раскрыл рекорд по числу съемок в один день

Известный американский порноактер Лукас Фрост раскрыл рекорд по числу съемок в фильмах для взрослых в один день. На эту тему он высказался в подкасте Sexy Funny Raw, видео доступно на YouTube.

Фрост заявил, что однажды снялся в четырех фильмах для взрослых за день. По словам 32-летнего порноактера, это было, когда ему еще не исполнилось 30 лет. Он также указал, что в порноиндустрии на такие рекорды способны и многие другие актеры.

Ранее сообщалось, что новозеландская порноактриса Хейли Дэвис рассказала о съемках в 300 фильмах для взрослых за полгода. Она призналась, что из-за плотного графика была вынуждена принимать обезболивающие.

Перед этим 29-летний порноактер из Бразилии Джеферсон Рейс заявил, что за время карьеры занялся сексом с пятью тысячами женщин. Он попросил, чтобы его внесли в Книгу рекордов Гиннесса.