Стилист Рогов назвал необходимый предмет гардероба на лето

Стилист Александр Рогов назвал шорты-бермуды из денима необходимой вещью на лето

Стилист Александр Рогов назвал необходимый предмет гардероба на лето. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в текущем сезоне модными стали шорты-бермуды из денима. «Абсолютный мust have для лета в городе. Носите с футболками, жилетами, тельняшками, грубыми сапогами, балетками или кедами!» — посоветовал он.

В качестве примера специалист продемонстрировал снимки звезд и инфлюэнсеров, которые составили образы с упомянутой вещью. Так, на фото модели примерили с джинсовыми бермудами топы, широкие блузы, свитера и рубашки.

Ранее стилист назвал стаптывание обуви новым трендом. В качестве примера звездный стилист Алеко Надирян привел снимки с показа итальянского бренда Fendi. Так, на размещенных кадрах модели предстали в указанных изделиях со смятыми задниками.