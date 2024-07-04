Сына российского миллионера отправили под домашний арест за наезд на журналиста

Суд поместил под домашний арест сына миллионера за наезд на журналиста в Истре

В Московской области суд отправил под домашний арест 16-летнего подростка, который на угнанном автомобиле Mercedes совершил наезд на журналиста в Истре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о сыне миллионера Андрея Ломакина, уточняет РЕН ТВ.

Следователи предъявили подростку обвинение в хулиганстве, незаконном завладении автомобилем и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. По данным следствия, вечером 27 июня возле торгового центра в деревне Обушково корреспондент газеты «Известия» увидел, как Mercedes припарковался на месте для парковки инвалидов. Журналист задал вопрос находившемуся за рулем подростку о незаконности его действий. В ответ несовершеннолетний сдал машину задним ходом и наехал на корреспондента, а затем скрылся.

28 июня сообщалось, что подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке на площадке на Дмитровском шоссе на севере Москвы. У нее врачи диагностировали перелом теменной кости и отек мозга.