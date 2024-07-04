Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 4 июля 2024Силовые структуры

Сына российского миллионера отправили под домашний арест за наезд на журналиста

Суд поместил под домашний арест сына миллионера за наезд на журналиста в Истре

Кадр: РЕН ТВ

В Московской области суд отправил под домашний арест 16-летнего подростка, который на угнанном автомобиле Mercedes совершил наезд на журналиста в Истре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о сыне миллионера Андрея Ломакина, уточняет РЕН ТВ.

Следователи предъявили подростку обвинение в хулиганстве, незаконном завладении автомобилем и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. По данным следствия, вечером 27 июня возле торгового центра в деревне Обушково корреспондент газеты «Известия» увидел, как Mercedes припарковался на месте для парковки инвалидов. Журналист задал вопрос находившемуся за рулем подростку о незаконности его действий. В ответ несовершеннолетний сдал машину задним ходом и наехал на корреспондента, а затем скрылся.

28 июня сообщалось, что подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке на площадке на Дмитровском шоссе на севере Москвы. У нее врачи диагностировали перелом теменной кости и отек мозга.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о невозможности прекратить огонь на Украине. Что мешает остановить конфликт?

      Рота украинских военных бежала из Нью-Йорка

      В России предложили навсегда запретить бывшим депутатам совершать одно действие

      Заподозренному в мошенничестве полковнику ВДВ избрали меру пресечения

      Морской лев выскочил из воды и напал на посетителей пляжа

      В Подмосковье взорвалась машина с ехавшей в роддом семьей

      Сына российского миллионера отправили под домашний арест за наезд на журналиста

      На Украине отказались считать поводом для отсрочки от мобилизации отсутствие стопы

      Созданы сверхчувствительные детекторы темной материи

      Российский участник СВО рассказал об отказавшихся воевать сослуживцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше