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14:36, 4 июля 2024Экономика

ЦБ рассказал о реакции банков на санкции против российского аналога SWIFT

ЦБ заявил об отсутствии всплеска отключений банков от СПФС после ввода санкций

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центробанк РФ рассказал об отсутствии всплеска отключений иностранных банков от российского аналога SWIFT после ввода против него санкций в конце июня 2024 года. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, ее цитирует РБК.

Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая используется для внутренних и трансграничных переводов. Представитель Банка России отметила, что участники продолжают подключаться к российскому сервису. Такая реакция связана с тем, что для большинства банков введение санкций не стало неожиданностью, поэтому они остались в СПФС, объяснила Скоробогатова.

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Первый зампред регулятора уточнила, что банки могут вести работу и по альтернативным каналам связи — с помощью дистанционного банковского обслуживания или взаимодействую напрямую. Скоробогатова добавила, что ЦБ поддерживает все варианты, при этом СПФС продолжает работать.

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, в свою очередь, ранее выразил уверенность, что после введения санкций против СПФМ регулятор найдет выход из сложившейся ситуации для продолжения функционирования системы. Европейским банкам запретили использовать СПФС за пределами России 24 июня 2024 года.

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