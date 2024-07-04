Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:53, 4 июля 2024Россия

Украинские беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские беспилотники попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над Клинцовским и Трубчевским районами. В результате случившего никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на среду, 3 июля, украинские войска пытались атаковать четыре региона России. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала комбрига гвардейцев-десантников. Полковника ВДВ Городилова заподозрили в особо крупном мошенничестве

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      У оставившего матери невыплаченный кредит Смольянинова нашли многотысячные долги

      В США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру»

      Рита Ора появилась на публике с обнаженной грудью

      В трех украинских областях произошли взрывы

      В Киеве произошли взрывы

      Стас Барецкий высказался о риске развода Пугачевой и Галкина

      Россиянам раскрыли неожиданный способ снизить уровень сахара в крови

      Губернаторы-демократы пообещали Байдену поддержку на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше