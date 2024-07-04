Украинские беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Богомаз: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Украинские беспилотники попытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона над Клинцовским и Трубчевским районами. В результате случившего никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

В ночь на среду, 3 июля, украинские войска пытались атаковать четыре региона России. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.