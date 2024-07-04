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15:58, 4 июля 2024Экономика

В Европе начали готовиться к возможным санкциям США против работающего в России Raiffeisen

Reuters: Евросоюз разрабатывает план на случай санкций США против Raiffeisen

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Страны Евросоюза начали разработку плана на случай санкций США против Raiffeisen. О давлении Вашингтона на европейские регуляторы из-за банка, который продолжает работать в России со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

План действий подготовили в ходе заседания Единого совета по урегулированию проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board). Как отмечают источники, на сам Raiffeisen и европейские регуляторы оказывается колоссальное давление, однако банк продолжает свою «рискованную игру».

Европейский Центробанк (ЕЦБ) также беспокоит его малая осведомленность об операциях финансовой группы с Россией. У банка в России остались депозитов на 15 миллиардов долларов, при этом бизнес в РФ принес половину прибыли компании по итогам первого квартала 2024 года.

Регулятор рассматривал возможность распада банка, однако в свой организации не согласились с планом «сдержанной ликвидации» и не захотел поддержки австрийских чиновников. Тем не менее, чиновники хотят от компании немедленных действий и требуют в кратчайшие сроки рассказать о предстоящих шагах группы по уходу из РФ.

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      Вячеслав Агапов
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