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16:30, 4 июля 2024Мир

В Финляндии заявили о скоплении мигрантов у границы

Yle: у границ Финляндии скапливаются мигранты

Фото: Anne Kauranen / Reuters

У границ Финляндии скапливаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции». Об этом заявили в Пограничной службе страны, сообщает Yle.

Отмечается, что ведомство провело оценку ситуации на границе, и она соотносится с заявлением президента Финляндии Александера Стубба, который уверял, что Россия якобы переправляла мигрантов, которых они называют просителями убежища, из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

«Это происходит в течение примерно 48 часов. В такой ситуации наша задача, задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — подчеркивал он.

Президент также уточнил, что согласно финским разведданным у мигрантов есть возможность попасть на границу Финляндии и России вблизи Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Ранее Стубб заявил о способности председателя КНР Си Цзиньпина закончить конфликт на Украине одним звонком. Он выразил мнение, что сейчас Москва зависит от Пекина.

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      Виктория Кондратьева
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