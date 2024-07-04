Депутат бундестага Вагенкнехт назвала выделение НАТО 40 млрд Украине безумием

Выделение Североатлантическим альянсом военной помощи Украине на 2025 год в размере 40 миллиардов евро является «опасным безумием». Об этом написала немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Никаких усилий НАТО для достижения мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на продолжение войны и в 2025 году. Это опасное безумие», — заявила политик.

Вагенкнехт назвала действия альянса «неуважением по отношению к налогоплательщикам стран-участниц».

14 июня Сара Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к мирным предложениям президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Она указала странам Европы на необходимость поиска компромисса, подчеркнув, что завершение конфликта является «экзистенциальным интересом для континента».