Депутат бундестага Вагенкнехт призвала прислушаться к мирной инициативе Путина

Западу необходимо прислушаться к мирным предложениям президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования. Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров», — сказала парламентарий.

Она призвала Европу найти компромисс, подчеркнув, что завершение конфликта является экзистенциальным интересом для континента.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.