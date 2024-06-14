Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 14 июня 2024Мир

В Германии призвали прислушаться к мирным предложениям Путина

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала прислушаться к мирной инициативе Путина

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Западу необходимо прислушаться к мирным предложениям президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования. Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров», — сказала парламентарий.

Она призвала Европу найти компромисс, подчеркнув, что завершение конфликта является экзистенциальным интересом для континента.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Песков поделился словами Путина о реакции Запада и Украины на его инициативу

      Стало известно о планах Германии поддержать переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК

      «Самая сексуальная юристка в мире» в мини-юбке приняла откровенную позу для фото

      В США прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине

      В Германии призвали прислушаться к мирным предложениям Путина

      Песков заявил о желании России добиваться целей дипломатическими средствами

      В Кремле прокомментировали слова Путина о легитимности Зеленского

      Белый дом назвал кредит G7 для Киева грантом без необходимости возмещения

      В Британии восхитились мирным планом Путина

      В МИД заявили о поломке повестки мирной конференции по Украине после слов Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше