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12:21, 4 июля 2024Россия

В Госдуме ответили на поставки США нового оружия Украине фразой из трех слов

Шеремет: поставки США нового оружия Украине не спасут Киев от разгрома

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, реагируя на новые поставки оружия США Украине, ответил на это фразой из трех слов. Его слова передает ТАСС.

Пентагон днем ранее, 3 июля, сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. В него войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.

«Есть хорошая фраза "Поздно пить "Боржоми"". Поэтому их [США] объемные поставки (...) киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии его транспортировки и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома», — сказал парламентарий.

Шеремет счел безрассудными действия американских властей. Он выразил мнение, что передача Украине вооружения из Соединенных Штатов не поможет действующему лидеру Джо Байдену одержать победу на грядущих выборах президента.

О последствиях выделения Украине нового пакета помощи со стороны США ранее предупреждал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, своими действиями американские власти поощряют Киев совершать новые преступления. «Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией», — отметил он, добавив, что Вашингтон не понимает истинного положения дел.

ЖЗЛ
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