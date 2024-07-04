В Госдуме ответили на поставки США нового оружия Украине фразой из трех слов

Шеремет: поставки США нового оружия Украине не спасут Киев от разгрома

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, реагируя на новые поставки оружия США Украине, ответил на это фразой из трех слов. Его слова передает ТАСС.

Пентагон днем ранее, 3 июля, сообщил, что США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 2,3 миллиарда долларов. В него войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.

«Есть хорошая фраза "Поздно пить "Боржоми"". Поэтому их [США] объемные поставки (...) киевскому режиму будут уничтожаться еще на стадии его транспортировки и лишь ускорят необратимый процесс его полного разгрома», — сказал парламентарий.

Шеремет счел безрассудными действия американских властей. Он выразил мнение, что передача Украине вооружения из Соединенных Штатов не поможет действующему лидеру Джо Байдену одержать победу на грядущих выборах президента.

О последствиях выделения Украине нового пакета помощи со стороны США ранее предупреждал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, своими действиями американские власти поощряют Киев совершать новые преступления. «Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией», — отметил он, добавив, что Вашингтон не понимает истинного положения дел.