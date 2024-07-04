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11:38, 4 июля 2024Бывший СССР

В Индии заявили о неспособности ВСУ противостоять планирующим бомбам

WION: ВСУ не способны противостоять российским планирующим бомбам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины не способны противостоять российским планирующим бомбам. Об этом заявили в эфире индийского телеканала World is One News (WION), запись эфира которого доступна на YouTube.

«Эти бомбы позволяют России компенсировать необходимость в тактических ракетах, а также помогают ей не прибегать к использованию бомб свободного падения и не подвергать летчиков большему риску быть сбитыми», — сказали в эфире.

Кроме того, по сообщениям журналистов, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что противоракетная оборона республики не справляется с ударами российских военных.

Впервые Воздушно-космические силы России применили планирующую ФАБ-3000 20 июня. Удар авиабомбой с трехтонным зарядом был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области. Впоследствии кадры с использованием данного оружия попали в сеть.

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      Александр Курбатов
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