В Киеве раскритиковали Зеленского за отказ в интервью Такеру Карлсону

Соскин: Зеленский оскорбил журналиста Такера Карлсона, сорвав интервью

Глава украинского государства Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста, телеведущего Такера Карлсона, сорвав с ним интервью. С такой критикой выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Накануне Карлсон объявил в соцсетях, что вскоре может появиться интервью с украинским лидером. Как уточнил журналист, он два года пытался получить согласие Зеленского. В тот же день пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Карлсона «нет в графике президента».

«Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение», — возмутился Соскин.

Он объяснил, что слова Карлсона свидетельствуют о том, что он все-таки получил согласие от киевских властей. Заявление же Никифорова, отметил Соскин, означает срыв договоренностей.

Такие возмутительные слова со стороны Киева могут привести к тому, что журналист начнет расследование в отношение Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости, подчеркнул Соскин.

Ранее президент Украины ответил на критику в адрес главы его офиса Андрея Ермака со стороны западных СМИ. Зеленский считает, что за атакой на Ермака стоит Россия, но «не только». Кто именно еще причастен к этому, он не уточнил.

Также Зеленский ранее заявил, что Украина отвергает предложение о прекращении огня для начала переговоров с Россией об урегулировании конфликта, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.