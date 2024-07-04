Кулеба раскрыл причину успеха Российской армии

Глава МИД Украины Кулеба: успех армии России заключается в управляемых бомбах

Главная причина успеха Вооруженных сил (ВС) России заключается в большом количестве управляемых бомб. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу LRT.

По его словам, управляемые ракеты не оставляют никакого шанса на выстраивание украинской обороны.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины Владимир Селезнев пожаловался на успехи ВС России в обходе украинский систем противовоздушной обороны. Он добавил, что Москва достигает определенных успехов в разрушении оборонной промышленности Украины.